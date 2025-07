L'Ucly annonce un changement de directeur pour l'Esdes business school

L'UCly a annoncé la nomination de William Hurst comme nouveau directeur de l'Esdes Business School pour la rentrée 2025.

Le 15 juillet 2025, l'université catholique de Lyon (UCLy) a annoncé dans un communiqué la nomination de William Hurst au poste de directeur général de l’Esdes Business School, l'école de commerce de l'UCLy. Il remplacera Vincent Mangematin dont le départ avait été communiqué en janvier. A cette occasion, William Hurst deviendra également doyen du pôle facultaire sciences économiques et management de l’UCLy.

Un directeur expérimenté

Avec plus de quinze ans d'expérience dans l'enseignement supérieur, William Hurst semble être un bon candidat pour diriger l'Esdes. Ce directeur est un habitué des écoles de commerce. En effet, il a exercé à l'EM Lyon et à l'Audencia Business School, avant de rejoindre en 2018 le Groupe EDC Paris en tant que directeur général. En plus de cela, William Hurst est aussi professeur en stratégie et auditeur (personne chargée d'examiner l'état financier d'une structure) auprès de la Conférence des Grandes Écoles (CGE) et de l'European Foundation for Management Development (EFMD). Enfin comme le rappelle le Père Grégory Woimbée, recteur de l’UCLy, : "Son expérience professionnelle, son parcours académique et international, seront des atouts majeurs à l’heure où notre Université se projette dans les dix ans à venir et entend appuyer sa stratégie sur l’entreprise et le monde socioéconomique."

La pluridisciplinarité, une priorité pour le nouveau directeur de l'Esdes

L'Esdes Business School bénéficie des ressources de l'UCLy. De ce fait, comme le rappelle William Hurst : "L’écosystème académique et scientifique formé par l’ESDES et l’UCLy représente une opportunité exceptionnelle dans l’environnement ultra compétitif des business school françaises". Ainsi, en intégrant certains champs comme le droit, les sciences sociales, la philosophie ou encore les sciences de l’ingénieur au cursus de leurs étudiants, l'Esdes vise à en faire des "managers humanistes" mais aussi et surtout à valoriser ses élèves sur le marché du travail.

