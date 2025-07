Villeurbanne lance son site pour lutter contre les discriminations

La Ville de Villeurbanne lance son site internet pour prévenir, informer et aider les populations face aux situations discriminatoires.

Afin de lutter contre les discriminations de tous genres, la Ville de Villeurbanne lance un site internet pour informer, orienter et soutenir les victimes. L'objectif : aider les personnes concernées par quelconques discriminations à les identifier et à s'y opposer.

Nommé "Avecvouscontrelesdiscriminations.villeurbanne.fr", le site est composé de deux pages : une page "Vos droits", apportant une définition claire et d'exemples concrets de ce qu'est la discrimination, les sanctions prévues et les conséquences de cette dernière. Une seconde page "Trouver de l'aide", composée des numéros d'urgence et d'un répertoire de lieux ressources est également accessible sur le site.

L'application renvoie les victimes dans des structures villeurbannaises dédiées à l'écoute, l'information, l'orientation, voire au soutien juridique et psychologique.

