La nouvelle pizzeria la mieux placée de Lyon

D'ici le début de l'été, une nouvelle enseigne italienne très en vogue ouvrira place Bellecour.

Comme Lyon Capitale l'annonçait dès février 2023, l'historique Pizza Pino de Bellecour va céder sa place à l'enseigne Volfoni. Le lieu est mythique, l'endroit central, l'emplacement emblématique et ultra "prime".

Samedi 2 mars 2024, Pizza Pino a définitivement fermé ses portes et arrêté son four. Depuis son lancement le jeudi 28 mai 1992, la pizzeria était ouverte 365 jours/365, avec une amplitude horaire unique (de 11h30 à 3 heures du matin). Le 4 janvier 2019, la 4 millionième pizza avait même été servie en grande pompe.

Aujourd'hui, le duplex de près de 730 m2 est en travaux. L'ouverture est prévue au début de l'été, courant juin.

C'est l'enseigne Volfoni (comme le doux nom des frangins Raoul et Paul dans Les Tontons flingueurs) qui battra désormais pavillon à l'angle de la place Bellecour et de la rue du Président Edouard Herriot.

Volfoni, c'est l'une des nombreuses enseignes du groupe Bertrand (Burger King, Léon, Hippopotamus, Angelina, Au Bureau) qui a racheté Pizza Pino le 10 octobre 2022.

"Le concept de Volfoni, c’est l’Italie optimiste des années 50, post Seconde Guerre mondiale", explique à un magazine d’information en ligne destiné aux professionnels du retail Antoine Mortier, directeur des opérations de Volfoni.

Le ticket moyen avoisinera les 25€.

A partir de 2024, entre dix-huit et vingt-cinq ouvertures de restaurants Volfoni sont prévues chaque année dans toute la France, soit en franchise soit en succursale. "Au sein du groupe Bertrand, Volfoni est l’enseigne à la plus forte ambition de développement. Le concept plaît et les premiers résultats d’exploitation sont très bons d’où cette volonté de mailler rapidement le territoire."

Grand Café Morel, Free Time, Pizza Pino...



Pizza Pino a été fondé en mai 1992 et a traversé près de 30 années de service.

L'enseigne a succédé au Grand café Morel qui a vu le jour aux alentours des années 1850. À l'aube du XXe siècle, le café s'est transformé en brasserie pour finalement être remplacé par Free Time, le fast-food à la française des années 80 (avec le "Big Free Time", concurrent du Big Mac), des blancs de poulet (façon KFC) et le fameux "Long Burger", dont le bun reprenait la forme d’une baguette façon sandwich), lorsque l'artère prend le nom d'Edouard Herriot.



C'est dans ce contexte que naît Pizza Pino. Idéalement placé, le restaurant connaît de longues années de gloire. Il a été l'un des plus gros succès enregistrés à Lyon notamment avec son record en 1997 : plus de 2 000 couverts et 200 000 francs de recette. Avant d'arriver entre Rhône et Saône, la firme a fait ses débuts à Paris, en 1958, dans le quartier Saint-Michel. Une dizaine d'établissements ont été ouverts par la suite.