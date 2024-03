Réélu à la tête des Toques Blanches, Christophe Marguin a les yeux rivés sur la mairie de Lyon

Candidat ouvertement déclaré à la mairie de Lyon pour 2026, le chef et élu lyonnais Christophe Marguin vient d’être réélu à la tête des Toques Blanches lyonnaises. Un cinquième mandat qu’il prévoit déjà d’abandonner en cas de victoire aux municipales.

En lice pour la présidence des Toques Blanches Lyonnaises pour la cinquième fois consécutive, le chef lyonnais Christophe Marguin a été reconduit à son poste lundi 4 mars, sans grande surprise. La nouveauté est plutôt à chercher dans l’intitulé des postes des chefs qui l’accompagneront pour son cinquième mandat, d’une durée de cinq ans.

Une succession en préparation

Pour la première fois en 88 ans d’existence, l’association, qui compte 147 membres, s’appuiera en effet sur un vice-président en charge de la jeunesse. Confiée à Jeff Tête d’Oie, cette nouvelle fonction doit permettre de préparer l’avenir des Toques Blanches. "Pour moi la jeunesse est hyper importante. Malgré le fait que je me représente, depuis quelques années je suis en train de préparer la transmission, parce que ça ne se fait pas du jour au lendemain", confie à Lyon Capitale Christophe Marguin qui préside les Toques Blanches lyonnaises depuis 2006. "C’est important que les jeunes s’impliquent de plus en plus afin de préparer la succession pour le jour où l’on arrêtera. On a réussi à leur faire comprendre que c’était dans leur intérêt et pas que dans le nôtre et ça j’en suis super fier", insiste le chef du restaurant Le Président.

Une succession qui pourrait intervenir plus rapidement que prévu alors qu’à 56 ans Christophe Marguin, qui est aussi élu de la Métropole au sein du groupe La Métro Positive (droite), se prend à rêver d’une carrière en politique plus importante. "J’ai aussi d’autres ambitions qui sont la mairie de Lyon, je suis clair là-dessus, et si je devais être élu j’aime autant que la suite soit structurée", reconnaît l’élu d’opposition qui a annoncé son intention de se présenter aux élections municipales de 2026 avant l’été 2023.

Entre la mairie et l'association le choix est fait

Déjà au travail pour préparer son projet et sa future campagne, au point, à l’entendre, de se "surprendre" lui-même sur ses avancées, Christophe Marguin a déjà défini ses priorités entre la mairie de Lyon et les Toques Blanches lyonnaises. "J’ai été très clair hier [lundi 4 mars, NDLR] avant la réélection. Durant les six mois de campagne, je me retirerai complètement des Toques blanches pour me consacrer à la mairie, je ne veux pas que l’on dise « Il mélange les deux ». Si je n’ai pas la chance de gagner, je continuerai mon mandat et si je gagne je lâcherai le mandat le jour de l’élection", explique le chef qui croit en ses chances de ravir le siège de maire de Lyon à Grégory Doucet.

À tel point, qu’il a déjà réfléchi au moyen de continuer à "aider" l’association des Toques Blanches s’il est élu. "Je serai content de continuer à les aider indirectement, en les valorisant et en les mettant en avant lorsque le maire reçoit en faisant en sorte que ce soit des chefs ou des traiteurs des Toques Blanches qui assurent les réceptions", confie-t-il avec sérieux.

Dans son esprit, tout semble donc très clair, mais il se garde bien de se désigner un successeur potentiel pour le moment. Assurant même qu’il n’entend pas s’impliquer dans le processus si cela devait être nécessaire dans un peu plus de deux ans. "Ils se débrouilleront, ce n’est pas moi désignerai mon successeur. Il faut que ce soit la volonté d’une personne, parce qu’au quotidien Les Toques Blanches ça prend beaucoup de temps donc il faut que celui qui prenne le poste le fasse sérieusement et s’y implique", prévient celui qui veille depuis près de 18 ans sur l’association.

Le bureau 2024 des Toques Blanches lyonnaises

Christophe Marguin (Président), Frédéric Berthod (Vice-Président), Jean-François Têtedoie (Vice- Président, Responsable des Jeunes), F, Olivier Paget (Secrétaire), Clément Lattier (Secretaire Adjoint), Joseph Viola (Trésorier), Frédéric Cote (Trésorier adjoint), Philippe Rispal (Responsable salle), Gaëtan Bouvier (Responsable sommellerie), Dominic Moreaud, Philippe Bernachon, Fabrice Bonnot, Julien Gautier, Eugénie Guillermin, Laurent Bouvier.