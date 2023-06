Réalisateur de "Paris, Texas", Wim Wenders recevra le Prix Lumière

Le réalisateur allemand derrière Paris, Texas recevra le Prix Lumière en 2023.

On connait le nom du lauréat de la 15e édition du prix Lumière. En 2023, c'est l'Allemand Wim Wenders, réalisateur entre autres, du film Paris, Texas qui a été sélectionné pour succéder à Tim Burton. "Il s’agit de celui qui a incarné le renouveau du cinéma allemand et européen au tournant des années 1970-1980. Cinéaste de l'errance, il a réinventé le road movie" résume l'Institut Lumière dans un communiqué de presse.

"Voyageur, virtuose polymorphe et visionnaire"

"Wim Wenders fut l’un des premiers cinéastes invités par l’Institut Lumière en 1991, pour une rétrospective et une exposition photographique. Il n’est jamais revenu rue du Premier-Film. Célébrer à Lyon, dans la ville de naissance du Cinématographe Lumière, ce cinéaste voyageur, virtuose polymorphe et visionnaire, photographe accompli, qui n’a cessé de se réinventer et a eu mille vies, était une évidence depuis longtemps", ajoute encore le festival présidé par Thierry Frémeaux.

Le réalisateur de L'Etat des choses recevra le prix Lumière le vendredi 20 octobre.