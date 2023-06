Deux nouvelles recrues à l'Auditorium de Lyon

L'auditorium de Lyon a recruté deux nouvelles personnes aux postes de secrétaire général et délégué artistique.

Alors que la directrice de l’Auditorium-Orchestre national de Lyon, Aline Sam-Giao, annonçait sa démission en mai dernier, c'est au tour d'Emmanuelle Durand, secrétaire générale, et de Ronald Vermeulen, délégué artistique, de prendre des chemins différents. L'auditorium de Lyon a d'ores et déjà retrouvé des remplaçants, à savoir, Laurent Croizier, au poste de secrétaire général, et Laurent Joyeux, nommé délégué artistique.

Prise de poste le 1er septembre

Ancien directeur adjoint des publics à l'opéra national de Bordeaux, Laurent Croizier, prendra ses fonctions le 1er septembre 2023, au même titre que Laurent Joyeux, ancien directeur administratif et financier de l'opéra de Lille. "Aux côtés des musiciens et avec les équipes de l'auditorium, je me réjouis de pouvoir bâtir des saisons musicales riches et diverses, inclusives et rayonnantes" a souligné Laurent Joyeux.

Pour l'heure, l'auditorium de Lyon recherche encore le prochain successeur d'Aline Sam-Giao. Le recrutement devrait aboutir "au début de l'automne".

