Le Lyonnais Alexandre Lacazette capitaine de l’équipe de France olympique de football. (Photo by Clive Mason/Getty Images) (Photo by CLIVE MASON / GETTY IMAGES EUROPE / Getty Images via AFP)

Au terme d'un mach maitrisé et portée par son capitaine, le Lyonnais Alexandre Lacazette, auteur d'un but et d'une passe décisive, l'équipe de France olympique a parfaitement débuté son tournoi en venant à bout 3-0 des Etats-Unis à Marseille.

Pendant que l'Olympique Lyonnais disputait un nouveau match de préparation, perdu 1-0 face à Sankt Pauli, son capitaine débutait lui son aventure olympique avec les Bleus de Thierry Henry. Une aventure que l'équipe de France olympique a parfaitement lancé en venant à bout des Etats-Unis 3-0 à Marseille mercredi soir.

Et qui d'autre qu'Alexandre Lacazette, désigné capitaine de cette jeune équipe, pour porter les Tricolores vers la victoire ? Auteur d'un but magnifique à l'heure de jeu pour débloquer la situation puis de la dernière passe sur le deuxième but, tout aussi beau, d'Olise 8 minutes plus tard, le général lyonnais Lacazette a démontré à tous pourquoi Thierry Henry en avait fait le leader de cette équipe.

Cap sur la Guinée pour les Bleus

Après une première mi-temps confuse où les Français ont parfois semblé inhibés par l'évènement et l'ambiance, c'est par les pieds de leur capitaine qu'ils ont su lancer véritablement leur aventure olympique. A 2-0 après 69 minutes de jeu les Bleus étaient déjà à l'abris mais ont alourdi la marque par Loïc Badé auteur d'une magnifique tête à la réception d'un corner.

Cette victoire face à l'adversaire le plus costaud du groupe A permet à Thierry Henry et ses hommes de souffler. Les Bleus affronteront samedi la Guinée avant de jouer leur dernier match de poule mardi prochain face à la Nouvelle-Zélande.

L'équipe de France féminine débutera elle son tournoi olympique à Lyon ce jeudi soir (21h) face à la Colombie. Avec la volonté de faire aussi bien que leurs homologues masculins.