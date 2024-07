La circulation s'annonce très compliquée ce week-end en Auvergne-Rhône-Alpes

C'est un weekend très chargé sur les routes d'Auvergne-Rhône-Alpes qui s'annoncent avec les premières difficultés dès ce vendredi.

Les départs en vacances ne seront pas une partie de plaisir ce week-end en Auvergne-Rhône-Alpes. Bison futé hisse le drapeau rouge dans l'ensemble de la Région dans le sens des départs pour le vendredi 26 juillet, et orange dans le sens des retours.

Axes extrêmement chargés tout le week-end

Samedi 27/07 classé noir au niveau national pour le sens des départs et noir en IdF pour le sens des retours

— Bison Futé (@BisonFute_MT) July 24, 2024

Samedi 27 juillet, le drapeau noir est de sortie sur l'intégralité de l'hexagone dans le sens des départs. Il est rouge dans le sens des retours en Auvergne-Rhône-Alpes. Enfin, dimanche 28 juillet, si Bison futé voit vert en France dans le sens des départs, le drapeau rouge reste hissé en région Auvergne-Rhône-Alpes. Dans le sens des retours, la France est orange, sauf en région parisienne où le drapeau rouge est sorti.

Bison Futé recommande, dès ce vendredi, d'éviter l'autoroute A7 entre Lyon et Orange dans le sens des départs de 13h à 20h et entre Orange et Marseille de 16h à 20h.

Les prévision détaillées sont à retrouver sur le site de Bison futé.