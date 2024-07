Partir-ici.fr : Votre guide pour mieux voyager près de chez vous en Beaujolais

Contenu sponsorisé

Vignobles, villages des Pierres Dorées et trésors gastronomiques du Beaujolais : Partir-ici.fr vous guide vers des activités, hébergements et points de restauration insolites et durables.

© Prestafood & Com

Du jardin à l'assiette

Découvrez les secrets du maraîchage en permaculture sur une 1/2 journée et les techniques anciennes utilisées par Aymeric au jardin avant de participer à un atelier lacto-fermentation. Le Chef Frédéric vous révèlera ses techniques pour sublimer les légumes ! D'autres expériences seront disponibles avec un maraîcher, un apiculteur, une herboriste et une fromagère.

© Florian Meissimilly

La découverte des crus à Vélo

Parcourez les 10 crus du Beaujolais en vélo à assistance électrique avec votre guide Semita Tour. Au fil d’un parcours tout en surplomb, admirez la ri­chesse et la beauté du Beaujolais avec des pa­noramas à perte de vue ! De quoi pédaler tout en profitant du paysage !

© Destination Beaujolais

Les apéros insolites

Des moments de partage, avec des vins et produits locaux dans différents lieux : au sommet de la tour d’Oingt, en haut de la Maison de l’Italien à Villefranche-sur-Saône et à la Madone de Fleurie. De quoi se régaler dans un cadre hors du commun.

© COR / VPL

Le tour du lac des sapins

Une balade familiale de 5km, sur un terrain totalement plat, qui fait le tour complet du lac, juste magnifique. Il est possible de s'y baigner ou de choisir la piscine naturelle. On peut aussi y faire du pédalo, du paddle, de la voile, de la tyrolienne... Pour tous les goûts et tous les âges.

© Destination Beaujolais

Balade gourmande

Du sucré au salé, partez dans une aventure gustative d’exception et de découvertes du patrimoine caché à Villefranche-sur-Saône. Votre balade se terminera au premier étage du marché couvert, le rendez-vous des commerçants et des producteurs locaux, vous y passerez un instant convivial autour d’une dégustation préparée sur mesure.

© Étienne Ramousse / Destination Beaujolais

Visite guidée d’Oingt “le joyau des Pierres Dorées"

Visite au cœur du village labellisé “Plus Beau Village de France". Toute la promenade guidée est un bonheur, le village d'artisanat d'art est une merveille, et le panorama en haut du donjon est magnifique. Un moment suspendu, une expérience hors du temps.

