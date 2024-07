Législatives : les forces de Gauche et Écologistes de Rillieux taclent Vincendet

"Soif de pouvoir", "racisme", les forces de Gauche et Écologistes de Rillieux n'y sont pas allés de main morte sur les critiques concernant Alexandre Vincendet, maire de la commune.

"M. Vincendet ou l'instabilité politique permanente" : l'ancien maire de Rillieux a été la cible ce jeudi 4 juillet des critiques des forces de Gauche et Écologistes de la commune. Devancé par Abdelkader Lahmar (Nouveau Front Populaire) lors du premier tour des législatives, le candidat Horizons-Ensemble, qui n'est pas à l'abri de perdre son siège, s'est fait largement tacler par la gauche après avoir assuré être "le seul rempart contre l’extrême gauche et le communautarisme" dans sa 7ème circonscription du Rhône.

Les critiques affluent

Dans un communiqué, les forces de Gauche et Écologistes de Rillieux-la-

Pape accusent le député d'être "obnubilé par sa carrière personnelle et sa soif de pouvoir", et de multiplier les mensonges éhontés contre ses adversaires politiques locaux. "Homme de peu de convictions", "plus extrémiste que l’extrême droite", la gauche incrimine l'élu : "Ainsi, à ses yeux, quand les jeunes des quartiers populaires se mêlent d’une élection, ils ne sont pas des citoyens français à part entière ?". Ils dénoncent son "mépris" envers les citoyens français en les traitant de "communautaristes".

"M. Vincent a perdu son âme"

"Tout dans ses propos sent le rance, le repli, le racisme, l’absence de valeurs morales et de convictions, l’opportunisme et le manque de confiance en soi" poursuit le communiqué, ajoutant : "M. Vincendet a perdu son âme depuis longtemps".

Arrivé en deuxième position avec 27,05% des suffrages, il affrontera le candidat LFI / Nouveau Front Populaire Abdelkader Lahmar (46%) lors du second tour des législatives ce dimanche 7 juillet.

