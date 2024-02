À Lyon, le pont Lafayette fermé six semaines aux voitures dès ce lundi

Afin de permettre le réaménagement d’un carrefour jugé problématique, le pont Lafayette ferme pendant six semaines aux automobilistes à compter de ce lundi 5 février.

Déjà fermé aux automobilistes durant l’été pour permettre la création de deux pistes cyclables, le pont Lafayette, qui permet de passer de la Presqu’île aux 3e et 6e arrondissements, est à nouveau fermé depuis ce lundi 5 février. La Métropole de Lyon annonce une fermeture de six semaines, jusqu’au 29 mars, afin de réaménager un carrefour jugé problématique. La collectivité souhaite résoudre l'un des gros points noirs des aménagements cyclables en centre-ville : le carrefour Lafayette / Sarrail / Augagneur où les conflits d'usages entre piétons et cyclistes sont particulièrement importants.

Les quais Sarrail et Augagneur eux aussi en travaux

Comme itinéraire de substitution, la Métropole de Lyon invite les automobilistes à emprunter le pont de la Guillotière, ou le pont Morand pour rejoindre les 3e et 7e arrondissements.

Les itinéraires de substitutions proposés par la Métropole de Lyon. (Crédit DR)

Ce qui devrait compliquer encore un peu plus la circulation sur les quais Augagneur et Sarrail, eux aussi en travaux pour permettre l’élargissement de la piste cyclable attenante à la route, afin de l’intégrer à la Voie lyonnaise n°1. En attendant la fin des travaux, la circulation automobile est donc réduite sur une seule voie sur les quais Augagneur et Sarrail, entraînant d’importants bouchons aux heures de pointe, qui pourraient encore s’aggraver avec les travaux du pont Lafayette.

La circulation des bus, cyclistes et piétons sur le pont Lafayette est quant à elle maintenue tout au long des travaux.

