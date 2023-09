Lyon : à droite aussi, le réaménagement du pont Lafayette est salué

Le président de la Métropole de Lyon, Bruno Bernard, a présenté le réaménagement du pont Lafayette. Le nouveau visage de l'axe fait consensus, même à droite.

"La vraie actu aujourd'hui, c'est que le maire du 6e soit d'accord avec la Métropole !" Effet des vacances ou du week-end à venir, l'atmosphère était détendue ce vendredi entre le président (Les Ecologistes) de la Métropole et le maire (Les Républicains) du 6e arrondissement de Lyon. Bruno Bernard présentait en début d'après-midi à la presse le nouveau visage du pont Lafayette. De nouveau ouvert à la circulation ce mercredi, il était en travaux depuis le 5 juin.

"Quand c'est bien il faut le dire"

Fini le slalom entre les lampadaires, vestige de l'une des premières bandes cyclables de la capitale des Gaules dans les années 90, les cyclistes bénéficient désormais de deux voies cyclables séparées des piétons, des bus et des automobilistes. "Incompréhensible que l'on ai passé plus de 30 ans dans ces conditions" juge Bruno Bernard, d'autant que ce pont est le plus emprunté de Lyon par les adeptes du biclou. Ce jeudi, 8 802 cyclistes l'ont traversé, pour 8 575 automobilistes et en moyenne 24 000 personnes dans les lignes de bus C13, C3, C14 et 27.

1,1 million d'euros de travaux

Pour permettre ce nouvel aménagement, une voie de circulation automobile a toutefois été retirée dans le sens Est-Ouest. "Nous avons fait le choix de ne pas faire une voie bus/vélo parce que cela aurait dégradé la cadence bus et n'aurait pas été satisfaisant pour les cyclistes", détaille Bruno Bernard. Pas de quoi inquiéter pour autant Pascal Blache, édile du 6e arrondissement : "C'est fait dans une certaine continuité, le matin il y a un nombre de cyclistes hallucinant. Quand c'est bien il faut le dire. Et d'ajouter : Je suis plus sceptique sur le pont Morand..." Selon les études réalisées, le pont pourrait toutefois être légèrement sous-dimensionné pour absorber le trafic automobile pendant deux heures en matinée. Le feu tricolore permettant le passage de 700 véhicules par heure, face à un flux en moyenne de 900 véhicule sur ces deux heures de pointes. Il sera néanmoins surdimensionné pendant 22 heures de la journée.

A noter que le revêtement actuel des voies cyclables n'est pas finalisé, il sera "grenaillé" dans les prochaines semaines, pour devenir gris au lieu de son noir actuel. Le coût total des travaux s'élève à 900 000 € pour les aménagements auxquels s'ajoutent 200 000 € de travaux de maintenance notamment sur l'étanchéité de l'ouvrage.