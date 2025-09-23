Actualité
La première édition du festival du vélo en 2024. (@Métropole de Lyon – Anaïs Mercey)

À Lyon, le Festival du vélo revient place Bellecour pour sa 2e édition

  • par La rédaction

    • La Métropole de Lyon organise un week-end dédié au vélo les 27 et 28 septembre avec village d'animations, parade urbaine et bourse aux vélos.

    La deuxième édition du festival du vélo revient pour une deuxième édition à Lyon. La Place Bellecour accueillera le village principal avec de nombreux stands associatifs et institutionnels. Au programme : ateliers d'entretien, formations à la conduite, tests de vélos atypiques, marquage antivol et animations pour enfants. La Vélo école métropolitaine proposera des formations sur inscription.

    Une grande parade à vélo

    Dimanche, treize cortèges convergeront depuis différents points de la métropole vers la place Bellecour dès 9 h 30, suivis d'un pique-nique géant. L'après-midi, une grande parade de 9,2 km sillonnera les rues lyonnaises en longeant Saône et Rhône, avec fanfares et chars-vélos.

    Le Lyon Cargo Bike Festival permettra de tester gratuitement 60 modèles de vélos-cargo, tandis qu'une bourse aux vélos organisée par Second Cycle proposera achat et reconditionnement. Les cinéphiles pourront découvrir deux films sur la thématique cycliste au cinéma Lumière Bellecour.

    L'événement comprend également l'Ultime Montée, course d'élimination dans la montée des Esses à la Croix-Rousse, et s'associe au Festival Agir à Lyon à la Maison pour tous des Rancy.


