Culture
© Akram Khan company

Spectacle en famille : conte initiatique au théâtre Théo-Argence

  • par Céline Rapinat

    • Petits et grands seront éblouis par Chotto Desh, le très beau spectacle du célèbre chorégraphe Akram Khan qui conte l’histoire d’un homme se replongeant dans ses souvenirs d’enfance au Bangladesh. 

    Seul en scène, un danseur enchaîne les figures de danse contemporaine et de danse indienne traditionnelle, tandis que des images de synthèse apparaissent, formant un décor animé.

    L’artiste se mêle habilement aux images projetées et interagit avec elles, interprétant ainsi les réminiscences de l’homme. On le voit grimpant au sommet d’un arbre, voguer à bord d’une barque, caresser un éléphant, s’approcher d’un crocodile, admirer les papillons…

    Un véritable voyage initiatique illustré par cette incroyable symbiose entre le danseur et le monde numérique qui s’offre à lui. Magique et poétique.

    Chotto Desh – Le 26 septembre au théâtre Théo-Argence, Saint-Priest. À partir de 8 ans.

    à lire également
    Rentrée culturelle : le Théâtre Nouvelle Génération en phase de transition

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    À Lyon, le Festival du vélo revient place Bellecour pour sa 2e édition 12:03
    Spectacle en famille : conte initiatique au théâtre Théo-Argence 11:26
    Boutique de produits africains à la Guillotière (Lyon 7e) © Tim Douet
    Lyon 7 Rive Gauche dénonce un "traitement inéquitable" dans l’attribution des aides par la Ville et la Métropole 11:25
    voiture police faits-divers
    Jeune homme blessé par balle à Lyon : les faits se sont déroulés dans le quartier Laennec 10:05
    PAF Police aux frontières
    Auvergne-Rhône-Alpes : 65 individus en situation irrégulière lors d’une opération de surveillance des frontières 09:27
    d'heure en heure
    19 classes fermées à Lyon à la rentrée 2025 08:49
    "Honte à ce maire", "racolage électoral honteux" : à Lyon, le choix d'hisser le drapeau palestinien sur la mairie créé la polémique 08:24
    Pollution à Lyon : une qualité de l'air toujours bonne ce mardi 07:53
    Municipales 2026 à Lyon : déjà adoubé par la droite, Aulas obtient le soutien de Renaissance 07:40
    Un voile opaque et un ciel nébuleux sont attendus toute la journée à Lyon ©Manon Millet
    Une nouvelle journée nuageuse et fraiche à Lyon, seulement 15 degrés prévus 07:14
    Mélodie Cros Ferréol, coprésidente de La Ville à Vélo, est l’invitée de 6 minutes chrono / Lyon Capitale.
    Sécurité, stationnement, voies lyonnaises : ce que dit le Baromètre vélo 2025 07:00
    Métropole de Lyon Bâtiment Grand Lyon @WilliamPham
    La Métropole de Lyon signe une convention pour l'emploi des personnes handicapées 22/09/25
    police Lyon
    Un appel anonyme crée la panique et déclenche une alerte à la bombe dans un collège de Caluire 22/09/25
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut