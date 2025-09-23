Spectacle en famille : conte initiatique au théâtre Théo-Argence

Petits et grands seront éblouis par Chotto Desh, le très beau spectacle du célèbre chorégraphe Akram Khan qui conte l’histoire d’un homme se replongeant dans ses souvenirs d’enfance au Bangladesh.

Seul en scène, un danseur enchaîne les figures de danse contemporaine et de danse indienne traditionnelle, tandis que des images de synthèse apparaissent, formant un décor animé.

L’artiste se mêle habilement aux images projetées et interagit avec elles, interprétant ainsi les réminiscences de l’homme. On le voit grimpant au sommet d’un arbre, voguer à bord d’une barque, caresser un éléphant, s’approcher d’un crocodile, admirer les papillons…

Un véritable voyage initiatique illustré par cette incroyable symbiose entre le danseur et le monde numérique qui s’offre à lui. Magique et poétique.

Chotto Desh – Le 26 septembre au théâtre Théo-Argence, Saint-Priest. À partir de 8 ans.