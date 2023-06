À Lyon, la transformation de la promenade Moncey est terminée 

La Métropole de Lyon a inauguré la dernière phase de la promenade Moncey reliant la Guillotière à la Part-Dieu à Lyon 3e.

C’est fait. La promenade est désormais transformée en aire piétonne d’un kilomètre et peut relier le secteur de la Guillotière et la Part-Dieu en moins de 15 minutes à pied. Imaginé en 2010, commencé en 2020 puis terminé en 2023, l’espace de promenade va pouvoir accueillir les piétons dans un espace plus grand avec de nombreux espaces verts.

Projet à 5,8 millions d’euros

Au total, l’opération aura coûté 5,8 millions d’euros répartis entre la Métropole de Lyon (4,2 millions), la Ville de Lyon (1,6 million) et l’agence de l’eau qui apporte une subvention de 165 300 euros pour avoir une meilleure gestion des eaux pluviales.

Pour cette transformation, la place Eugène Varlin située en face de la Bourse du Travail a été réorganisée autour d’une fontaine-œuvre d’art. La place Marc Aron, placée en face la mairie du 3e, offre un espace jardin avec une place végétal dans l’espace public.