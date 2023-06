De juin à décembre, la Métropole de Lyon organise des activités et des ateliers participatifs dans les parcs du territoire lyonnais.

Du 14 juin au 13 décembre, la Métropole de Lyon organise des ateliers participatifs, des balades de découvertes et d'observation de la faune et la flore, dans les grands parcs de la métropole de Lyon. Destinés au grand public, ces ateliers sont gratuits et seront animés par des agents de la collectivité, ainsi que deux associations partenaires, à savoir la Ligue pour la protection des oiseaux (LPO), et Arthropologia.

Trois grands parcs

La collectivité investit trois grands parcs métropolitains : le domaine de Lacroix-Laval, le parc de Parilly et le parc technologique Porte des Alpes de Saint-Priest. Parmi les animations, le public pourra découvrir les roses anciennes lyonnaises, les potagers biologiques des parcs, la diversité des arbres, la migration des amphibiens, ou encore aller à la rencontre des oiseaux.

Les réservations se font sur le site de la Métropole.