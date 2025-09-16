Pollution à Lyon : une qualité de l'air toujours relativement bonne ce mardi

La qualité de l'air reste relativement bonne ce mardi 16 septembre malgré le retour du soleil à Lyon et dans toute la métropole de Lyon.

On respire toujours bien à Lyon et dans son agglomération ce mardi 16 septembre. Avec la douceur des températures et un vent d'ouest, les concentrations en ozone devraient peu évoluer, malgré un plus fort ensoleillement que la veille. La qualité de l'air restera ainsi bonne à moyenne sur l'ensemble de l'agglomération lyonnaise.

Hormis autour des grands axes de circulation, comme la M6, la M7 et le périphérique Laurent Bonnevay, les concentrations en particules fines et en dioxyde de soufre seront bonnes. Elles seront moyennes pou ce qui concerne le dioxyde d'azote et l'ozone.