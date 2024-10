A Lyon, la cité-jardin de Gerland va faire peau neuve

Alors qu'elle souffle ses cent ans cette année, la cité-jardin de Gerland, située dans le sud du 7e arrondissement de Lyon, prépare sa mue. D'ici 2036, elle va offrir un nouveau visage à ses habitants et aux riverains, au travers de la réhabilitation des logements et de la création de nouveaux espaces collectifs.

Située dans un rectangle entre l'avenue de Gerland, l'avenue Jean-Jaurès et la rue Challemel-Lacour, la cité-jardin de Gerland est un ensemble emblématique du patrimoine lyonnais. Construite en 1924 pour loger les ouvriers du quartier, elle n'avait été réhabilitée que dans les années 70 puis 90. A l'époque, des ascenseurs et des salles de bains avaient été installées dans les blocs. Jusque-là, leurs habitants devaient se rendre dans les bains-douches. Autant dire que 100 ans après sa construction et 30 ans après la dernière rénovation d'ampleur, la cité-jardin a plus que besoin d'un coup de frais.

"Les choses ont pris du temps, trop de temps", concède le maire de Lyon, Grégory Doucet. "Maintenant, c'est parti", lance-t-il, lors de la présentation du projet à la presse, ce jeudi 3 octobre. Propriétaire des lieux depuis 1917, la Ville de Lyon mène ce projet en grande partie avec Grand Lyon Habitat, le bailleur historique de cette Cité-jardin et avec la Métropole.

Création d'un centre de santé et d'une résidence sociale

La première phase des travaux débutera en 2026. Elle se concentrera sur six blocs pour commencer. Parmi eux, les deux bâtiments qui comptent le moins d'habitants à l'heure actuelle se verront transformer en un centre de santé et en une résidence sociale. Une évidence dans ce quartier où l'Académie de l’OMS va ouvrir ses portes courant octobre, et où pourtant les services médicaux manquent. La résidence sociale sera quant à elle destinée notamment à accueillir des personnes âgées isolées.

Réhabilitation de près de 500 logements

Dans le même temps, les logements des quatre autres blocs seront réhabilités. Les salles de bain dysfonctionnels des années 90 seront modifiées, des travaux d'isolation seront menés et les façades retrouveront leurs couleurs d'antan avec une fresque qui sera réalisée sur la partie haute des immeubles. Aussi, tous les appartements en rez-de-chaussée seront supprimés. Ils seront remplacés par des espaces communs, comme des locaux à vélo ou à poubelle. A terme, ces rénovations seront effectuées dans l'ensemble des bâtiments de la cité-jardin.

Des travaux d'ampleur qui vont nécessiter une véritable "opération à tiroir [...] car il faudra reloger chaque personne", commente Grégory Doucet. Pour le moment, la cité-jardin compte 549 appartements dont environ 110 sont déjà vacants. A terme, tous les logements rénovés auront une vocation de mixité sociale, avec des appartements familiaux en bail réel solidaire ou des appartements étudiants.

Les fresques d'origine qui ont disparu avec le temps réapparaîtront sur le haut des façades. (@LD)

Résidentialisation de la cité et accès au parc adjacent

Outre ces changements, des travaux de voierie vont également être entrepris pour "reconnecter la cité-jardin avec le reste du quartier de Gerland", explique Julie Thurière, la directrice du projet pour la Ville. Soixante box pour voiture vont ainsi être démolis pendant la première phase pour laisser place à une nouvelle voie, le long du parc du Château des Mères. Ce parc, utilisé depuis plusieurs années par l'école d'ingénieur ISARA, sera récupéré par la Métropole et les habitants de la cité-jardin pourront en profiter à nouveau.

Désireux d'ouvrir la cité-jardin au reste du quartier, les collectivités engagées n'en oublient pas moins l'enjeu de la sécurité. Pour plus de tranquillité, la cité-jardin sera "résidentialisée" par endroits. En d'autres termes, des "poches de stationnement" seront créés, elles seront réservées uniquement aux résidents, ce qui évitera trop de circulation.

Soixante box vont être démolis pour laisser place à une nouvelle voie. (@LD)

Par ailleurs, cette cité-jardin, déjà bien arborée comme l'indique son nom, sera végétalisée davantage. Notamment au cœur du quartier, dans l'îlot central, où se trouvent pour le moment un terrain de foot et des paniers de basket. Des espaces de rencontre, des agrès sportifs ainsi que des assises adaptées pour les seniors y seront également installés.

Autant de travaux qui nécessitent un investissement financier très important. Au total, le projet est chiffré à 86 millions d'euros, abondés de 20 millions de la Ville, 10 millions par la Métropole et le reste par Grand Lyon Habitat. Les travaux vont s'étaler de 2026 à 2036. Dix ans pour redonner un second souffle à ce quartier centenaire.