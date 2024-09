Le parc Sergent Blandan, situé à la jonction des 3e, 7e et 8e arrondissements de Lyon, va entrer dans une troisième phase d'aménagement. La métropole et la Ville de Lyon ont présenté ce vendredi 13 septembre, les futurs installations de ce projet porté conjointement.

11 ans après son ouverture et après deux phases d'aménagement en 2013 et 2019, le parc Sergent Blandan va connaître sa troisième mue. Sur les 17 hectares du parc, deux hectares vont être aménagés autour de trois attentes principales : le besoin d'espaces ombragés lors des fortes chaleurs, le besoin d'espaces ludiques et la volonté de mettre en valeur l'aspect historique de ce parc.

Plus de verdure pour lutter contre la chaleur en été

Pour répondre au premier enjeu d'adaptation au réchauffement climatique, 10.000 m2 de surfaces vont être renaturés. 170 arbres et quelque 900 plants forestiers et baliveaux (c'est-à-dire de jeunes arbres) vont être plantés. 45 arbres seront également plantés dans la plaine des douves, située en contrebas des fortifications.

Conformément aux attentes des usagers du parc, 45 arbres vont être plantés sur la plaine des douves. Photo : LD/Lyon Capitale

Trois nouvelles fontaines permettront également aux usagers du parc de se rafraichir en été.

Des zones fermées, bientôt accessibles au public...

Si certaines zones déjà accessibles au public seront réaménagées et améliorées, ce sont surtout les "espaces aujourd'hui clos et à l'abri des regards" qui vont sans doute susciter le plus vive intérêt des riverains. La maire du 7ème arrondissement, Fanny Dubot, elle-même semble se réjouir de ces nouveautés. "Il y aura un petit passage secret, pour rester dans le côté ludique du parc", sourit-elle.

Ce passage secret se veut comme une "réinterprétation paysagère de l'ancienne coupure de réduit", autrement dit le passage emprunté pour rentrer rapidement dans le fort lors d'une attaque, explique Fanny Anthoine-Milhomme, membre du bureau d'étude du Grand Lyon. Il sera installé dans la zone appelée "le bastion vestige" ou bastion sud. "Je suis très content qu'ils aient mis le réduit en valeur. Ça personnalise le parc, ça renforce son identité", se réjouit Jean-Marc Ducard, le président de l'Association de développement du parc Blandan (ADPB), présent lors de la visite.

Un "passage secret" va être aménagé dans la zone du bastion sud ou "bastion vestige". Plan communiqué par la métropole de Lyon.

Dans cette zone, les ruines de la soute à munitions seront également transformées en "soute à expression", autrement dit un mur d'expression pour les enfants, qui bénéficieront aussi d'une nouvelle aire de jeux à cet endroit.

Parmi les nouvelles zones ouvertes au public, il y aura également le "bastion clairière". Cette zone "jamais finie historiquement" et regorgeant de pierres inutilisées était fermée depuis l'ouverture du parc en 2013. Elle deviendra un "espace calme" et végétalisé. Celui-ci sera relié à la placette basse, au nord du parc Blandan, via deux nouveaux escaliers, dont une partie aménagée avec des rondins de bois pour un accès ludique. Une aire de jeux pour les 0-6 ans sera également installée sur la placette basse.

Les grandes pierres de la zone "bastion clairière", vestiges des anciennes casernes, seront réutilisées sous forme de mobiliers pour le parc. Photo LD/Lyon Capitale

Un jardin "unique" et un autre espace naturel protégé

Outre ces deux nouveaux bastions, l'ancienne caserne dont les murs d'enceinte ont été conservés sera transformée en "caserne végétale". Un jardin ornemental sera planté entre les murs, pour faire de ce lieu, "un lieu unique, plus intime, avec une végétation plus fleurie", détaille Fanny Anthoine-Milhomme.

Un jardin ornemental va être aménagé à l'intérieur de l'ancienne caserne. Photo LD / Lyon Capitale

Un troisième bastion va faire l'objet d'aménagements : "le bastion bois préservé". Dans cette zone à l'est du parc, la partie déjà fermée au public le restera afin de préserver la végétation présente. Les arbres malades seront retirés et de nouvelles espèces seront plantés. Et si la zone sera inaccessible, elle sera malgré tout visible pour le grand public. En effet, la future clôture offrira des points d'observation pour voir de l'autre côté. Juste devant cette clôture, une grande table de pique-nique va également être installée dans ce lieu "très prisé pour les goûters d'anniversaire", sourit Fanny Anthoine-Milhomme.

Livraison des aménagements en 2026

Cette troisième phase d'aménagement a été estimée à 3,4 millions d'euros. Cette enveloppe sera financée à 50/50 par la Ville et la Métropole. Les travaux commenceront en novembre 2024, pour une livraison prévue début janvier. Un temps nécessaire pour garantir l'accès au reste du parc pendant les travaux.

Si le président de l'Association de développement du parc Blandan, Jean-Marc Ducard se réjouit de ces aménagements qui vont "dans la continuité de l'esprit du parc et dans le sens des attentes", il n'en oublie pas pour autant tout ce qu'il restera à faire dans les années à venir. "Le prochain chantier, ce sera de trouver une nouvelle utilité aux écuries et aux bâtiments" laissés à l'abandon, affirme-t-il. Un autre gros volet qui devra sûrement attendre la fin des travaux de cette troisième phase en 2026 et donc, les prochaines élections municipales la même année...