Lyon : à Gerland, le futur parc des anciennes halles Nexans se précise

Le site des anciennes halles Nexans à Lyon va être réhabilité d'ici 2028. Un parc d'1,5 hectares y sera construit. Ses contours ont été dessinés lors d'une consultation.

Présenté en février 2023, le projet de parc urbain sur le site des anciennes halles Nexans à Lyon semble se préciser. La Ville de Lyon a en effet lancé une concertation du 22 avril au 7 juin, à laquelle environ 700 personnes auraient participé indique-t-elle dans un communiqué de presse diffusé mercredi 25 septembre.

Lire aussi : Un nouveau parc, des logements et des commerces d'ici 2028 sur le site des anciennes halles Nexans à Lyon

Premiers coups de pelle fin 2025

D'une dimension d'1,5 hectares, le parc des Balançoires (du nom de la rue située à proximité) doit être le coeur battant d'un quartier en plaine mutation, et d'une friche qui accueillera commerces et logements à horizon 2028. "La grande majorité des participants ont exprimé leur souhait de voir la création de véritables espaces de fraicheur ombragés avec une forte présence végétale, dans une ambiance forestière et avec du relief", indique la Ville de Lyon.

Projet de réhabilitation du site des anciennes halles Nexans à Lyon.

Le parc devra par ailleurs accueillir des espaces ludiques pour les familles, des vergers urbains ou encore des espaces de repos, les habitants ayant exprimé le souhait d'un lieu avec différentes ambiances. Les premiers travaux préparatoires sont prévus pour la fin 2025 annonce la municipalité.

Occupée depuis 2021 par la cité des halles et par un village d'hébergement d'Habitat et Humanisme, la dernière friche de Lyon sera complètement transformée, dans un projet largement revu par les écologistes qui jugeaient sa première itération présentée en 2016 trop dense et pas assez végétalisée. Près de 500 logements seront construits dont la moitié de logements sociaux, et 20 % de la surface du site sera dédiée à la création de commerces et d'activités artisanales.

Lire aussi : A Lyon, les halles Nexans, vestige préservé d'un Gerland ouvrier