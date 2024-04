Dans un souci de transition écologique, l’hôpital de la Croix-Rousse et quatre autres bâtiments du 4e arrondissement de Lyon ont été raccordés ce mercredi au réseau de chaleur urbain.

Ce mercredi, l’hôpital de la Croix-Rousse à Lyon a été raccordé au réseau de chaleur urbain Plateau Nord Energie (PNE), marquant l’étape finale du déploiement de l’antenne principale du réseau. Le président de la Métropole de Lyon, Bruno Bernard, était accompagné de Raymond Le Moign, directeur général des Hospices civils de Lyon (HCL), ainsi que Walter Roy, directeur de Plateau Nord Energie (PNE) d’ENGIE Solutions pour confirmer "leur volonté commune d’ancrer leur avenir dans la transition énergétique", ont déclaré les différents partenaires dans un communiqué publié aujourd’hui.

D'autres bâtiments importants rejoignent le réseau

L’hôpital de la Croix-Rousse des HCL, le collège Clément Marlot, un EPHAD et deux autres bâtiments sont désormais raccordés au réseau de chaleur urbain. Un moment important pour l’hôpital de 130 000 m2 puisque ce raccord lui permettrait "une stabilité des tarifs à long terme" ainsi que des économies d’énergie de "plus de 20 % sur les factures annuelles", précise encore le communiqué.

L’extension du réseau de chaleur urbain jusqu’aux portes du quartier de la Croix-Rousse a été lancé après à un appel d’offres en 2019, qui s’est ensuite concrétisé en septembre dernier avec le raccord de la rue Hénon (4e arr.). D’ici quelques années, se sont plus 25 000 équivalents-logements qui seront raccordés à ce réseau, alimenté "à 92 % en énergies renouvelables et de récupération", c’est-à-dire une récupération de chaleur sur l’incinération de déchets et de biomasse.

Mais l’ambition de la Métropole de Lyon va plus loin : "La Métropole a pour objectif de raccorder 200 000 logements à ses réseaux de chaleur urbains à l’horizon 2026, consolidant ainsi sa position de premier plan dans une gestion énergétique responsable", a précisé Bruno Bernard dans le communiqué.

