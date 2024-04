À Lyon et Paris, une exposition en l’honneur des footballeuses de la Duchère 

L’exposition We can do it mettant à l’honneur les joueuses et les dirigeantes du club de foot Lyon - La Duchère s’invite dans plusieurs gares et stations de métro en France.

Les joueuses du club de foot Lyon La Duchère s’affichent dans les gares et les stations de métro françaises. Intitulé We can do it, le projet est né de la rencontre du club de foot Lyon - La Duchère avec le photographe Pascal Michelin et le sociologue Philippe Liotard. Grâce à un partenariat avec Médiatransport, l’exposition est désormais visible dans toutes les gares lyonnaises ainsi que la gare de Lyon et les différentes stations de métro à Paris.

Une campagne diffusée toute la semaine

Voulant illustrer "l’engagement du club dans la féminisation du football et dans la lutte contre le sexisme ordinaire", l’exposition prend la forme d'une campagne de dix secondes sous la bannière "Football a impact social." Il sera diffusé 587 000 fois durant toute la semaine, du 8 au 14 avril.

Campgane We can do it - club de foot Lyon La Duchère. Photo Lyon La Duchère

"Avec le club Lyon - La Duchère nous sommes engagés en faveur de la féminisation du football depuis de nombreuses années et cette exposition est une illustration de notre ambition, de notre intime conviction que le football est, aussi, une affaire de femmes", a félicité Jean-Christophe Vincent, président du club Lyon La Duchère.