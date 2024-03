Le temps d’une exposition, les footballeuses de la Duchère se transforment en stars 

Le club de football Lyon - La Duchère (Lyon 9e) fête ses 60 ans avec We can dot it, une exposition dédiée au foot féminin qui a posé ses crampons sur le terrain depuis 2012 !

En 2024, le club de football Lyon - La Duchère fête ses 60 ans avec plusieurs événements. Le premier est une exposition, autour du stade de la Duchère-Balmont, de vingt-deux portraits (1,20 mètre de haut chacun) de footballeuses âgées de 16 à 24 ans, habillées en rouge, couleur du club, et neuf grands tirages en noir et blanc des dirigeantes bénévoles qui gèrent le club.

© Pascal Michalon

Réalisés par le photographe Pascal Michalon, ils sont accompagnés d’un texte du sociologue Philippe Liotard (enseignant-chercheur à Lyon 1), spécialisé dans le rapport au corps ainsi que la situation des femmes ainsi que des minorités dans le sport.

Elle s’inscrit dans le projet humaniste du club qui allie découverte du football et apprentissage des valeurs citoyennes développé par son président Jean-Christophe Vincent avec un programme innovant en matière de féminisation dans le monde du football.

© Pascal Michalon

Les portraits ont été réalisés en studio et non pas sur le terrain comme le veut la tradition : “J’ai choisi le studio,nous dit Pascal Michalon, parce que je souhaitais qu’elles aient leur petit moment de gloire comme des stars et non pas comme des femmes ou jeunes filles reléguées au fond du club auxquelles on n’attache aucune importance. L’exposition exprime le fait qu’elles arrivent à s’émanciper, qu’elles prennent leur place et affirment leur féminité dans un environnement trop souvent misogyne. Si certaines ont de suite joué le jeu de la pose de star, pour d’autres c’était plus difficile. Elles avaient une mauvaise image d’elles-mêmes, se trouvaient moches, influencées sans doute par les standards de la beauté véhiculés sur Internet, étant aussi plus habituées à se photographier avec leur iPhone que dans un cadre professionnel. Une chose m’a surpris lorsque je leur ai suggéré de faire des gestes en rapport avec le foot, certaines se demandaient si elles avaient le droit de les reproduire, comme si elles étaient dans un monde interdit. Aujourd’hui, elles se sentent valorisées et belles, y compris celles qui ont eu des parcours difficiles. Chacune a son portrait sur la page de son iPhone mais je vais leur faire un tirage sur du beau papier. La photo c’est juste un instant de la vie, mais elles vont pouvoir le garder !”

Anne Hidalgo voulait faire du foot à la Duchère !

Pascal Michalon évoque Anne Hidalgo qui a vécu à la Duchère où elle voulait jouer au foot avec sa sœur lorsqu’elles étaient petites : “Quand elles sont arrivées au stade, on leur a dit : ‘Dégagez, on ne veut pas de vous !’ et ça a été une grande frustration dans leur vie. Partie vingt ans aux États-Unis où le foot féminin est plus développé que le masculin, sa sœur s’est installée en Espagne à Cadix où elle a monté un club de foot féminin et, en mai, un tournoi aura lieu avec les clubs de Manchester, du Real Madrid et le FC Barcelone. Sans le connaître, Anne Hidalgo a récemment contacté Jean-Christophe Vincent pour le féliciter sur l’ensemble du projet à la Duchère.”

L’exposition We can do it ne s’arrête pas là car en septembre un livret sera publié avec les photos auxquelles s’ajouteront celles montrant les footballeuses dans leur quotidien à la Duchère ainsi que des paysages du territoire.

Dans une série de textes, Philippe Liotard expliquera ce que vivent les femmes dans le sport ainsi que les résultats d’un travail d’enquête effectué auprès de ces jeunes filles. Le tout sera présenté dans une forme non pas universitaire mais pleine de peps !

We can do it -Pascal Michalon – Du 8 au 28 mars au stade de la Duchère-Balmont, Lyon 9e

www.lyonladuchere.fr