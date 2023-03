A Lyon, des professionnels de l'immobilier chargent l'encadrement des loyers

Un syndicat de professionnels de l'immobilier à Lyon et dans le Rhône s'inquiète quant aux effets de l'encadrement des loyers.

Dans un communiqué de presse, l'Unis Lyon-Rhône, un syndicat des professionnels de l'immobilier, l'assure : "Un an après, on ne peut que constater les effets négatifs de l'encadrement des loyers."

"L'objectif de la Métropole de Lyon n'est pas atteint"

"Des propriétaires bailleurs qui se retirent du marché classique de la location intermédiée (entre 15% et 18%), des investisseurs qui fuient les villes de Lyon et

Villeurbanne, une absence de permis de construire et un calendrier intenable lié aux travaux de rénovation énergétique des logements ont conduit le marché

immobilier à une tension extrême", poursuit le syndicat.

L'Unis appelle aussi à un décalage d'à minima cinq ans des mesures de la loi Climat et Résilience, notamment en terme de rénovation thermique, concluant : "L'objectif de la Métropole de Lyon de faciliter l'accès des ménages aux logements n'est pas atteint", juge le président de l'Unis, Patrick Lozano.