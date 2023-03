Au moins 3 000 personnes à Lyon ce jeudi soir contre les violences policières

Environ 3 000 personnes ont battu le pavé ce jeudi 30 mars en soirée pour dénoncer les violences policières et soutenir les blessés de Sainte-Soline.

Ce jeudi 30 mars, les trois associations organisatrices de la manifestation de Sainte-Soline (Bassines Non Merci, la Confédération paysanne et Les Soulèvements de la terre) appelaient à des rassemblements devant les préfectures de France contre les violences policières et en soutien aux manifestants blessés lors des affrontements avec la police ce samedi 25 mars.

Poste de police vandalisé

A Lyon, environ 3 000 personnes se sont d'abord rassemblées au niveau du pont Wilson après que la préfète a pris un arrêté pour interdire les manifestations en Presqu'île et aux abords du bâtiment de la préfecture. Europe écologie les Verts ou encore Greenpeace étaient notamment présents dans un premier temps.

La manifestation s'est ensuite poursuivie dans les rues lyonnaises, notamment dans les pentes de la Croix-Rousse avec l'habituel jeu du chat et de la souris entre manifestants et policiers. Le poste de police de la rue Terme a été dégradé avec des projectiles et des tags. Trois personnes ont été interpellées au cours de la soirée précise la préfecture.