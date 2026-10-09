Retour des Alpages à Annecy : derrière la fête et le défilé des troupeaux, l’élevage de montagne et les fromages AOP pèsent lourd dans l’économie des Pays de Savoie

Comme chaque deuxième samedi d'octobre, la vieille ville d'Annecy accueille ce samedi 10 octobre le Retour des Alpages. Cette fête, organisée depuis 1973 par l'association Annecy Traditions avec le soutien de la Ville, marque la redescente des troupeaux après l'estive aussi appelée la “désalpe”. L’évènement est gratuit et se déroule de 9h à 18h.

Une édition placée sous le signe du pastoralisme

L'édition 2026 coïncide avec “l'Année internationale des parcours et des éleveurs pastoraux” décrétée par l'ONU. C’est aussi le message mis en avant par les organisateurs de cette “désalpe”. Le maire d'Annecy, Antoine Armand, et la présidente d'Annecy Traditions, Valérie Lohez, évoquent ainsi le rôle des éleveurs dans l'entretien des paysages et de la biodiversité, ainsi que sur la transmission des savoir-faire. Ce mélange de folklore et d’artisanat est au cœur de cette manifestation. Six podiums accueillent des accordéonistes, une yodleuse et des groupes musicaux, tandis que des musiciens déambulent dans les rues. Les Jeunes agriculteurs de Haute-Savoie tiennent un village place de la Libération. Le GAEC Tradimontagne fera une démonstration de tonte de moutons, rue du Lac.

Toute la journée, des métiers d'autrefois et de l'artisanat sont présentés dans les rues de la vieille ville. Le défilé part à 14h30 du faubourg des Balmettes. Il mêle moutons, ânes, chevaux miniatures, oies, Saint-Bernard et bouviers bernois à des calèches et chars décorés, des sonneurs des Alpes ainsi qu’une dizaine de groupes folkloriques

Un poids sans rapport avec la taille du territoire

Derrière le folklore, l’élevage de montagne est aussi un enjeu économique. Les Pays de Savoie ne produisent que 1,5 % du lait français, mais 15 % des fromages AOP et IGP du pays, soit environ 32 000 tonnes par an. Selon le syndicat interprofessionnel, plus de 2 000 producteurs de lait, une soixantaine de fromageries collectives et plus de 340 ateliers fermiers ou d'alpage font vivre cette production.

Le reblochon, locomotive de la filière

Le reblochon, né dans la vallée de Thônes, est l’un des produits phares de la Haute-Savoie. En 2025, 128,9 millions de litres de lait ont été collectés pour l'AOP, dont 99,5 millions transformés en reblochon, pour 14 728 tonnes commercialisées. La filière s'appuie sur 435 exploitations laitières, dont 114 fermes productrices de reblochon fermier, et mobilise 46 000 vaches. L'année a toutefois été marquée par un épisode sanitaire : la dermatose nodulaire contagieuse a touché 78 foyers en Savoie et en Haute-Savoie, avec des pertes de production locales

Des appellations qui ancrent la valeur dans le territoire

En plus du reblochon, sept autres fromages des pays de Savoie protégés au niveau européen se partagent le territoire autour du lac : cinq AOP (dont le reblochon, l'abondance, le chevrotin et la tome des Bauges) et trois IGP (dont la tomme et la raclette de Savoie).