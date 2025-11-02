Actualité
Lady Gaga lors du Mayhem Ball Tour. @LadyGaga

À l’occasion des concerts de Lady Gaga à Lyon, un "Gaga Store Vintage" ouvre ses portes

  • par Clémence Margall

    • Avant la venue de la chanteuse américaine à Lyon les 13 et 14 novembre, un pop-up "Gaga Store Vintage" ouvre ses portes du 10 au 15 novembre dans le 1er arrondissement.

    Alors que Lady Gaga s’apprête à donner deux concerts exceptionnels à la LDLC Arena les 13 et 14 novembre prochains dans le cadre de sa tournée le "Mayhem Ball Tour", les looks de la chanteuse américaine n'ont pas fini d'en inspirer certains. À cette occasion, la friperie Les Placards de Colette organise son "Gaga Vintage Store" du 10 au 15 novembre, dans le 1er arrondissement, de 11 heures à 19 heures.

    "Qui dit Lady Gaga, dit looks endiablés ! Bien qu’inégalable, la sélection du Gaga Store vintage Week, va frôler l’extravagance, tutoyer l’exubérance et approcher la démesure !", écrivent ainsi les organisateurs sur leurs réseaux sociaux.

    Entre paillettes et pièces de collection, les curieux pourront dénicher des produits uniques. Vêtements, bijoux et accessoires vintage, il y en aura pour tous les goûts. De quoi trouver son bonheur avant de, peut-être, aller voir la chanteuse de Bad Romance et Perfect Illusion à la LDLC Arena. Les deux dates sont complètes.

    Lire aussi : De 68 à 222 euros : découvrez le prix de place pour le concert de Lady Gaga à la LDLC Arena

