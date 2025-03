La star américaine Lady Gaga annonce deux concerts à la LDLC Arena de Lyon

La superstar Lady Gaga donnera deux concerts à la LDLC Arena de Décines-Charpieu près de Lyon.

Lady Gaga repart en tournée mondiale, après avoir consacré son temps au film Joker 2. La méga star américaine donnera deux concerts à la LDLC Arena de Lyon-Décines en novembre 2025 a annoncé la salle de spectacle ce mercredi. Dans le cadre de sa tournée "The Mayhem Ball" elle se produira à Lyon les 13 et 14 novembre.

Elle interprètera les titres de son septième album sorti début mars baptisé Mayhem. La billetterie ouvrira le 3 avril à 12 h. À noter que l'artiste donnera par ailleurs trois concerts à l'Accor Arena de Paris dans la foulée, les 17, 18 et 20 novembre.

"Avec "The Mayhem Ball", j’ai voulu créer une expérience différente, quelque chose de plus intime, plus proche, plus connecté, qui se prête à l’art théâtral du live que j’aime tant", indique l'artiste à Live nation.