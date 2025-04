De 68 à 222 euros : découvrez le prix de place pour le concert de Lady Gaga à la LDLC Arena

Organisée ce lundi 31 mars, une prévente pour les deux prochains concerts de la superstar Lady Gaga à Lyon a permis de dévoiler le prix des billets.

L'annonce a fait grand bruit. La superstar américaine Lady Gaga annonçait mercredi 26 mars une nouvelle tournée, "The Mayhem ball", avec cinq dates prévues en France, dont deux à Lyon en novembre prochain : ce sera les 13 et 14 novembre.

Lire aussi : La star américaine Lady Gaga annonce deux concerts à la LDLC Arena de Lyon

Alors que la billetterie ouvre ce jeudi 3 avril à midi, une prévente était organisée lundi 31 mars sur Live Nation pour les détenteurs d'une carte bancaire Mastercard. Comme attendu, l'engouement a été tel que toutes les places mises en vente se sont envolées en quelques secondes.

Jusqu'à 222,70 euros le billet

Comme ont pu le constater de nombreux fans, les prix des tarifs de la prévente sont réparties en huit catégories et vont de 68,70 (rangs tout en haut) à 222,70 euros (carré et fosses or). Dans la fosse, le billet est à 140,20 euros. Ces tarifs devraient vraisemblablement être similaires à l'ouverture de la billetterie jeudi prochain.

Le nombre de billets était limité à quatre billets par acheteur. Plusieurs internautes se sont d'ailleurs butés à de nombreux "captcha", ces tests d'identification pour différencier un utilisateur humain d'un robot. "Bien placée dans la file d'attente, impossible d'avoir mes places à cause de ça. J'aurais pu passer ma commande au moins 20 fois", déplore, par exemple, une internaute dans le commentaire d'une publication sur X.