Lors du conseil municipal des 16 et 17 décembre, la Métropole de Lyon a délibéré une subvention pour la zone commerciale de Givors 2 Vallées. Une avancée dans le projet visant à faire évoluer le site.

Largement impacté par les inondations du 17 octobre dernier, la zone commerciale Givors Vallée 2 Vallées devrait évoluer, afin de mieux répondre aux problèmes liés aux risques d'inondations. Placé en zonage rouge du plan de prévention des risques naturels prévisibles d'inondation du Gier, la zone commerciale représentant un tiers des emplois de la commune sera modernisée et transformée d'ici quelques années.

"L’épisode Cévenole de type centennale a montré qu’il était urgent de transformer ce secteur pour le rendre résilient aux crues extrêmes. C’est un enjeu de protection des populations que ce soit les personnes qui travaillent sur Givors" affirme Bruno Bernard, président de la Métropole.

Première avancée

Lors du conseil métropolitain tenu le 16 et 17 décembre, la Métropole de Lyon a délibéré une subvention de l'agence de Cohésion des Territoires pour engager des études et de l'ingénierie. L'ingénierie mobilisée permettra d'expertiser un scénario d'aménagement et d'employer tous les acteurs et partenaires publics dans ce projet de rénovation ambitieux.

"On sait que cette transformation sera longue aussi il est indispensable qu’une décision soit prise dans les meilleurs délais pour enclencher ces travaux", affirme Bruno Bernard, Président de la Métropole de Lyon.

Afin de mettre en oeuvre ce projet, la Métropole de Lyon a obtenu une aide de 75 000 euros de la part de l'Agence de Cohésion des Territoires.

