A Bron, dernier jour pour "explorer l'univers"

Le festival de culture scientifique de Bron s'achève aujourd'hui mais il est encore possible de profiter d'animations ce dimanche, pour "explorer l'univers".

Explorer l'univers durant 72 heures. C'est ce que propose le festival scientifique Mission : [2]possible qui a démarré à Bron jeudi, et qui se termine ce soir, à la médiathèque Jean Prevost.

Parmi les animations prévues, des rencontres avec des personnalités du monde scientifique sont encore possibles. A 11h30, le curieux thème des "potagers spaciaux" sera évoqué avec Antoine Vernay, enseignant-chercheur en écologie à l'université Claude Bernard Lyon 1. A 14h30, rendez-vous avec le planétologue Erwin Dehouck, maître de conférences au laboratoire de géologie à l'université Claude Bernard Lyon 1 également, pour répondre à la question "Mais que fait le rover Perseverance sur Mars ?".

Des projections de films pour jeunes et adultes sont aussi programmées jusqu'à ce soir. En parallèle, l'exposition Imaginer l’univers des mondes grecs aux multivers, du cosmographe et illustrateur Guillaume Duprat, est visible jusqu'au 3 décembre. Elle propose un voyage visuel à travers l’histoire de l’astronomie et de la cosmologie.

Pour plus de détails pratiques, rendez-vous sur le site de l'événement.