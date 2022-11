Le ciel de Lyon alternera entre nuages bas et belle éclaircies, avec des températures fidèles à la saison.

A Lyon, le ciel dominical sera globalement couvert dans la matinée. De plus grandes éclaircies apparaîtront dans l'après-midi, avant l'arrivée d'un front pluvieux peu actif pour la soirée, et presque pas de vent. Les températures restent dans les moyennes automnales, avec 4°C le matin et jusqu'à 10°C l'après-midi.

La qualité de l'air est moyenne.