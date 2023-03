À 500 jours des JO de Paris 2024, quelles épreuves seront organisées à Lyon ? 

Les Jeux Olympiques de Paris 2024 débutent dans 500 jours. À cette occasion, Lyon accueillera notamment deux rencontres de l'équipe de France de foot féminin lors de la phase de poules.

Le coup d’envoi des Jeux olympiques de Paris 2024 sera donné sur la Seine dans très exactement 500 jours. L’occasion de faire le point sur les épreuves organisées à Lyon durant cet événement planétaire.

La capitale des Gaules et plus précisément le stade de foot de l’Olympique Lyonnais, à Décines, ont été choisis pour accueillir des matchs de foot. Au total onze rencontres seront disputées sur la pelouse habituellement foulée par Anthony Lopes, Alexandre Lacazette et leurs coéquipiers. Le premier match sera disputé le 24 juillet, deux jours avant la cérémonie d’ouverture prévue le 26 juillet 2024.

11 matchs de foot femmes et hommes

Les Bleues y joueront notamment deux matches de la phase de poules, le jeudi 25 juillet (21h) et le mercredi 31 juillet (21h). Six rencontre femmes sont programmées, avec entre autres un quart, une demi-finale et le duel pour la 3e place (le 9 août à 15h). L'occasion d'assister à la remise de la médaille de bronze.

L'enceinte de Décines recevra également cinq affiches de la compétition masculine, dont un quart et une demi-finale, mais pas les Bleus. Les premiers billets ont été mis en vente à partir du mois de février 2023.

Le calendrier des rencontres à Lyon

Mercredi 24 juillet 2024 (19h00, hommes, groupe B)

Jeudi 25 juillet 2024 (21h00, femmes, groupe A)

Samedi 27 juillet 2024 (15h00, hommes, groupe B)

Dimanche 28 juillet 2024 (17h00, féminines, groupe A)

Mardi 30 juillet 2024 (17h00, hommes, groupe B)

Mercredi 31 juillet 2024 (21h00, féminines, groupe A)

Vendredi 2 août 2024 (19h00, quart de finale hommes)

Samedi 3 août 2024 (17h00, quart de finale féminines)

Lundi 5 août 2024 (21h00, demi-finale hommes)

Mardi 6 août 2024 (18h00, demi-finale féminines)

Vendredi 9 août 2024 (15h00, match pour la 3e place féminine)

Des matchs à Saint-Étienne également

Ailleurs dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, Saint-Étienne accueillera aussi des matchs de foot féminin et masculin, à l’instar des villes de Nice, Marseille, Bordeaux et Nantes.