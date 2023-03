Concert au Kao : Adé, c’est sûr !

Pas évident, même pour une jeune chanteuse aussi charismatique qu’Adé, de tenter la carrière solo et de passer derrière le groupe qui l’a révélée – et a retourné une génération – à savoir Therapie Taxi, breveteur de la formule pop efficace/textes salaces.

C’est que la jeune femme doit être douée parce que la chose marche à merveille et sans aucun complexe : un album enregistré aux States et qui emprunte pas mal au décorum country – pas forcément la formule la plus vendeuse – pour des chansons qui ont su garder l’efficacité proverbiale de Therapie Taxi, le côté dévergondé en moins.

Adé au Kao le mercredi 15 mars