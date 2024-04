450 millions d'euros pour les territoires ruraux en Auvergne-Rhône-Alpes

La préfecture a lancé le "mois de la ruralité" dans toute la région Auvergne-Rhône-Alpes alors que 84% des communes de la Région sont rurales.

Grâce à ce "mois de la ruralité", la préfecture et l'Etat entendent "faire connaître les aides et dispositifs dédiés aux territoires ruraux pour mieux en faire bénéficier les communes rurales". L'événement, lancé ce mercredi par la Préfète de Région, Fabienne Buccio, s'inscrit dans le cadre du plan national France Ruralités et souhaite répondre à une série d'enjeux qui touchent les milieux ruraux.

En Auvergne-Rhône-Alpes, 2,8 millions d'habitants vivent en territoire rural alors que 84% des communes sont rurales. "En Auvergne-Rhône-Alpes, l’État accompagne les territoires ruraux et leur apporte un appui en matière d’ingénierie : près de 200 chefs de projets sont mis à la disposition des collectivités territoriales" explique la préfecture. L'aide apportée par l'Etat est également financière. Près de 450 millions sont prévus à travers différents fonds pour permettre aux territoires ruraux d'investir dans plusieurs types de projets. 2,8 millions d'euros seront mobilisés sur les mobilités rurales sous la forme d'un appel à projet "territoire cyclables", 2 millions d'euros pour les commerces ruraux ou encore 30 000 euros pour chaque territoire éducatif rural.

100 millions d'euros dans le ferroviaire

Dans le ferroviaire, et dans le cadre du contrat de plan Etat Région, l'Etat "financera les lignes ferroviaires essentielles pour les territoires ruraux pour un montant d’une centaine de millions d’euros" détaille la préfecture dans un communiqué.

A lire aussi : A Lyon, se joue l'avenir de la ruralité en Europe

"Enfin, la sécurité fait également l’objet d’une attention particulière puisque 28 nouvelles brigades de gendarmerie seront créées dans la région d’ici à 2027, conformément aux annonces du Président de la République" conclut la préfecture.

Durant ce mois de la ruralité, les préfets des 12 départements de la région AURA iront, à travers différents déplacements, à la rencontre des territoires ruraux.