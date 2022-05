A Lyon, se joue l'avenir de la ruralité en Europe

Le Covid a confirmé un regain d'attractivité pour les campagnes. Lyon se veut l'épicentre du repositionnement de la ruralité dans le radar des politiques publiques.

"Dans les territoires ruraux, nous nous trouvons sûrement proches d'un point de rupture : accès aux soins, à la mobilité, aux études supérieures, au numérique ou encore à la culture, et j'en passe, des domaines dans lesquels s'expriment toujours plus les fractures territoriales et les inégalités entre citoyens."

Pour Patrice Joly, président de l’Association nationale nouvelles ruralités et du Parlement rural, il y a urgence à développer un projet pour les territoires ruraux. Une feuille de route similaire à l’ambition portée aux territoires urbains en 2015. L’idée d'un "agenda rural européen" est porté par la présidence française du conseil de l'Union européenne, démarrée le 1er janvier 2022.

Une dizaine de dirigeants européens présents à Lyon

A cette occasion, vendredi 13 mai, à Lyon, les représentants des territoires européens se réuniront autour d’une table ronde intitulée "Ruralisons l'Europe !". Cette rencontre aura pour but de développer les solutions pour répondre concrètement aux aspirations des habitants des territoires ruraux.

L’Association nationale nouvelle ruralité, le collectif du Parlement rural français et une dizaine de dirigeants européens répondront aux questions suivantes : quels accès pour les citoyens ruraux ? Quelle place pour notre jeunesse ? Quel accès à l’emploi et quelles attentes pour les jeunes générations ?

Parmi les dirigeants européens attendus, Dubravka Suica, vice-présidente de la Commission européenne, Francisco Boya, secrétaire d’Etat espagnol chargé du défi démographique, Egidijus Giedraitis, vice-ministre de l’agriculture de Lituanie, et Fabiana Dadone, ministre italienne pour les politiques de la jeunesse.

Cet évènement s’inscrit dans une série de rendez-vous européens lancés à Bruxelles en 2021 qui a permis d'écrire les grandes lignes en vue de proposer un meilleur avenir pour les campagnes.

Informations pratiques

Quand ? vendredi 13 mai à Lyon, de 9h30 à 16h30,

La conférence sera aussi accessible en direct via Zoom

Lieu ? Groupama Rhône-Alpes, 50 rue de Saint-Cyr, Lyon 9e

Qui ? Ouvert au grand public.