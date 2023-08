La Jurassic Expo de Mini World Lyon encore prolongée 

Prolongée une première fois en juin, la Jurassic Expo de Mini World Lyon restera finalement ouverte jusqu’en janvier 2024 après avoir accueilli 80 000 visiteurs en 5 mois.

Près de cinq mois après son ouverture, le 8 avril dernier, la Jurassic Expo de Mini World revendique avoir accueilli 80 000 visiteurs. Forts du succès de cette exposition temporaire, les responsables de Mini World ont décidé de prolonger, pour la seconde fois, l’aventure de leurs dinosaures au Carré de Soie.

Les prédateurs grandeur nature resteront donc en place jusqu’à la fin des vacances de Noël, le 7 janvier 2024. Début avril, nous avions testé pour vous l'exposition, qui tranche avec les mondes miniatures habituellement exposés à mini World. Jurassic Expo rassemble plus d'une dizaine de dinosaures motorisés dans une jungle luxuriante.

Infos pratiques

L’entrée est à 15,50 € pour les adultes et 10,50€ pour les enfants entre 4 et 17 ans et gratuite pour les enfants de moins de quatre ans. Des tarifs spéciaux sont appliqués pour une réservation sur internet.