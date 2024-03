Le tunnel de la Croix-Rousse fermé en soirée jusqu’au 14 mars à Lyon

Depuis le lundi 11 et jusqu’au jeudi 14 mars, inclus, le tunnel de la Croix-Rousse et son tube modes doux sont fermés en soirée en raison de travaux d’entretien.

Les automobilistes ou les cyclistes qui ont l’habitude d’emprunter le tunnel de la Croix-Rousse et son tube modes doux en soirée, pour passer du 6e au 9e arrondissement, vont devoir trouver des itinéraires de substitution cette semaine. Depuis le lundi 11 et jusqu’au jeudi 14 mars, inclus, les deux ouvrages sont fermés, dans les deux sens de circulation entre 20h30 et 6 heures le lendemain.

Pour les automobilistes, des itinéraires de substitution sont proposés via le périphérique nord, les quais de Saône et la rue Grenette ou par Perrache. Pour les cyclistes, un passage sportif et direct par la Croix-Rousse est possible, autrement vous pouvez remonter les quais de Saône depuis le 1er arrondissement de Lyon.