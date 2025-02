Du 15 février au 6 avril, 25 restaurants lyonnais proposent leur carte à moitié prix à l'occasion du festival TheFork.

Les gourmands vont être contents. Du 15 février au 6 avril le festival TheFork revient en France et à Lyon. Initié par la plateforme culinaire TheFork, l'événement regroupe cette année plus de 1000 restaurants français, dont 25 tables lyonnaises. De la cuisine française de "Jour de Marché" aux spécialités italiennes de "Cavallo", sans oublier les saveurs épicées du "Taj Mahal", l'événement permet de profiter de -50% dans de nombreux lieux. L'occasion de déguster les plats des établissements lyonnais participants, à des prix plus accessibles et de dénicher de nouvelles adresses culinaires.

Pour participer, il suffit aux utilisateurs de réserver leurs tables parmi celles proposées via l'application. Parmi les adresses proposant leurs recettes à moitié prix :

Pampa (3e)

Cavallo (1er)

Le Cintra (2e)

Layali Beyrouth (3e)

Jour de Marché (6e)

Bistrot les Platanes (1er)

Arcanes (3e)

l'Alsacien Lyon (1er)

Nouillion (3e)

Kass Poz (9e)

Tropik Food (5e)

Big Fernand (3e)

Tandoori World (8e)

Augusta (4e)

l'Acacia (6e)

le Corner (2e)

RK2 (1er)

le Momento (2e)

Taj Mahal (6e)

la Table d'Eugène (1er)

Sambahia (5e)

Dazzling gyoza (1er)

le Pailleron (4e)

Tommy's Dinner (Vaulx-en-Velin)

Amici (6e)

La plateforme TheFork permet également de réserver toutes sortes de restaurants, en ligne ou via son application mobile. Répertoriés en différentes catégories, ceux-ci sont soumis aux notes des utilisateurs. Les 100 tables françaises les mieux notées figurent ensuite dans un classement partagé chaque année par TheFork.

