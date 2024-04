1er mai à Lyon : parcours et horaires des manifestations

A l'occasion de la Fête du Travail, de nouvelles mobilisations sont à prévoir à Lyon ce mercredi 01 mai.

Le 01 mai 2023 a été marqué par une importante mobilisation contre la réforme des retraites. Cette année, il n’est plus question de réforme des retraites mais l’intersyndicale du Rhône sera encore au rendez-vous. "Le 1er mai doit aussi être le prolongement des mobilisations du 8 mars pour l’égalité réelle alors que les

femmes sont moins payées et plus souvent en situation de précarité.

Nos organisations appellent les travailleuses et travailleurs, les jeunes, étudiant·es et retraité·es, à manifester partout en France", écrit dans un communiqué de presse l'intersyndical et des organisations de jeunesse.

Le départ de la mobilisation est donné à 10H30 à la station de métro Garibaldi (7e arrondissement) pour rejoindre la place Bellecour.

Le corps enseignant également mobilisé contre la réforme du "choc des savoirs" appelle à une mobilisation pour "continuer à demander le retrait de la réforme". "Pas de retrait ? Pas de rentrée", scandent le personnel enseignant du Rhône. La réforme "choc des savoirs" continue de cristalliser la colère des professeurs. Proposée par le Premier ministre Gabriel Attal, elle prévoit notamment de mettre en place des groupes de niveaux en français et en mathématiques dès la 6e et la 5e, puis en 4e et 3e dès la rentrée 2025.

Lire aussi : Contre le "choc des savoirs", mobilisation des enseignants dans le Rhône

Parcours de manifestation, réseau TCL à l'arrêt

Autre parcours programmé ce mercredi 01 mai à Lyon, les manifestants défileront sur le cours Gambetta, traverseront la place Gabriel-Péri, le pont de la Guillotière et enfin la place Antonin-Poncet via le Quai du Docteur Gailleton pour arriver place Bellecour en début d’après-midi.

Pour rappel, l’ensemble du réseau TCL sera à l’arrêt ce mercredi 01 mai.

Lire aussi : Lyon : TCL profite du 1er mai pour réaliser des travaux d'entretien