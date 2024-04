Contre le "choc des savoirs", mobilisation des enseignants dans le Rhône

En ce lundi de rentrée scolaire, plusieurs organisations syndicales appellent à se mobiliser toute la semaine pour dire non à la réforme des "choc des savoirs".

Combien d’établissements seront ouverts en ce jour de rentrée ? "Pas de retrait ? Pas de rentrée", scandent le personnel enseignant du Rhône. La réforme "choc des savoirs" continue de cristalliser la colère des professeurs. Proposée par le Premier ministre Gabriel Attal, elle prévoit notamment de mettre en place des groupes de niveaux en français et en mathématiques dès la 6e et la 5e, puis en 4e et 3e dès la rentrée 2025.

Plusieurs organisations syndicales dont Sud Education 69, FO SNUDI 69 et CNT educ appellent "tous les personnels" à rejoindre le mouvement de grève et “d’établissements morts” ce lundi 29 et mardi 30 avril.

Plusieurs mobilisations prévues à Lyon

Les enseignants demandent notamment "la restitution des moyens et des dispositifs confisqués, principalement au détriment de l’Éducation Prioritaire, pour la mise en place de cette réforme non financée. Ce lundi, jour de rentrée, les corps enseignants organisent des temps d'informations aux familles. Un rassemblement est également prévu place de la Comédie à Lyon à partir de 15 heures.

Demain, mardi 30 avril, les syndicats appellent les équipes qui le souhaitent à poursuivre la grève pour “ accompagner les différentes actions d'établissements morts menées par et avec les parents d'élèves.” Enfin, mercredi 1 mai, jour de la fête du travail, les organisations appellent le personnel enseignant et les parents à rejoindre les manifestations pour “continuer à demander le retrait de la réforme”.

