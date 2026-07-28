17 000 m² supplémentaires : le plus grand data-center de la Métropole de Lyon veut doubler sa superficie

A Vénissieux, le groupe UltraEdge souhaite doubler la surface de son data-center. Un projet a déjà été présenté à la municipalité.

Dans le quartier du Moulin-à-Vent, à Vénissieux, le data-center d’UltraEdge voit encore plus grand. Installé depuis 2024, ce centre d'hébergement de données numériques de 16 000 m² va bientôt doubler sa surface dans les prochaines années. L'entreprise française UltraEdge, premier hébergeur de France avec 248 sites, a déjà présenté son projet à la municipalité de l'est lyonnais, rapporte le Progrès. L'objectif annoncé est donc d'atteindre les 33 000 m² et sa puissance informatique passerait de 6,4 à 8,4 mégawatts.

Actuellement, aucun calendrier de travaux n'a été présenté, les autorisations administratives étant toujours en cours. Le coût total engagé n'a pas non plus été divulgué. Concrètement, UltraEdge souhaite offrir aux entreprises et particuliers de la région lyonnaise les mêmes capacités de puissance, de connectivité et de services que celles disponibles à Paris ou à Marseille.

Le groupe, qui possède également des centres dans d'autres villes de France, comme Bordeaux, Strasbourg, Lille et Rennes, espère anticiper la hausse des besoins de stockage, causée notamment par le développement de l’IA.

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