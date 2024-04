La Métropole de Lyon entend, dans les prochaines années, augmenter le nombre de taxis pour répondre "aux besoins croissants des Grands Lyonnais".

Le nombre de taxis dans la Métropole de Lyon devrait augmenter sensiblement dans les prochaines années. La Métropole a indiqué vouloir attribuer 150 nouvelles licences à partir de janvier 2025. Une décision qui intervient après une grande étude menée par la collectivité depuis l'été 2023.

Une hausse de 10% de la flotte

Cette étude qui visait à "objectiver la situation de cette profession sur le territoire" et "dresser un état des lieux de l'activité des taxis sur le territoire métropolitain" a rendu son verdict. Et selon la Métropole de Lyon l'étude "montre la nécessité d’un développement significatif de la flotte de taxis dans les prochaines années, passant par l’attribution de nouvelles licences pour répondre aux besoins croissants des Grands Lyonnais."

Ainsi, pour faire face notamment à l'augmentation de la population dans la métropole, la dynamique touristique en hausse ou encore le développement des courses médicales, la collectivité a annoncé vouloir attribuer dès janvier 2025 jusqu'à 150 nouvelles licences. "Sans augmentation de la flotte des taxis, l’évolution de la demande profiterait notamment aux VTC, sans être réellement satisfaite car ces derniers n’offrent pas le même niveau de service" explique la Métropole dans un communiqué de presse.

Des discussions "d'ici à janvier 2025" avec la profession

Avec 1375 taxis sur le territoire métropolitain, un chiffre qui n'aurait pas évolué depuis 2012, c'est plus de 10% d'augmentation que propose la Métropole à compter de janvier 2025. "L'étude prévoit un rythme de croissance des besoins d'environ 2,6% par an durant les prochaines années" poursuit-elle.

Des négociations seront ouvertes "d'ici à janvier 2025" avec les représentants de la profession pour définir les modalités de la mise en place de ces 150 nouvelles licences.

Jusqu'à 150 000 euros la licence

Une décision qui pourrait faire réagir au sein de la profession. En juin dernier, 180 chauffeurs de taxi avaient fait irruption dans l'hémicycle de la Métropole de Lyon, interrompant l'assemblée plénière qui s'y tenait. Ils dénonçaient la volonté de l'exécutif de créer des licences de taxi gratuites et non-cessibles pour faire baisser les prix de ces dernières et réduire la spéculation dont elle font l'objet. Pour rappel, une licence de taxi peut coûter jusqu'à 150 000 euros. Les critères d'attribution des nouvelles licences seront notamment discutés entre la Métropole et les représentants de la profession d'ici le début de l'année prochaine.