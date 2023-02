14°c et un grand soleil annoncés à Lyon mardi 14 février

Il fera une nouvelle fois très beau entre Rhône et Saône ce mardi 14 février. Le thermomètre devrait même grimper jusqu’à 14°c.

Le début du printemps est encore loin, mais déjà les températures s’en approchent. Après le froid glacial de la semaine dernière, le thermomètre remonte de manière très marquée depuis lundi. Ce mardi après-midi, il devrait ainsi faire jusqu’à 14°c entre Rhône et Saône. Soit 5°c de plus que les moyennes de saison.

La matinée sera en revanche encore très fraîche, comptez entre -1°c à 8 heures et 7°c à 11 heures. Ce n’est que sur les coups de midi que la barre des 10°c devrait être dépassée selon Météo France, qui annonce également une soirée plus fraîche, avec des températures comprises entre 6 et 3°c.

Du côté du ciel, le soleil devrait briller haut tout au long de la journée une fois que le brouillard accompagnant le lever du jour se sera levé.