"Les Lyonnais sont au rendez-vous pour le ski" (vidéo)

Laurence Gaudart est la directrice de l'entreprise lyonnaise Skimania. Elle était sur le plateau de l'émission "6 Minutes Chrono" de Lyon Capitale pour parler de la conjoncture de la saison touristique de ski et présenter son entreprise.

Laurence Gaudart débute en présentant son entreprise : "Skimania est une marque du groupe Travelmania qui organise sur toute la saison de l'hiver des journées de ski packagées. La journée comprend le transport en car "grand tourisme", un accompagnateur qui veille à ce que la journée se passe bien, le forfait de ski et parfois des petits-déjeuners proposés en station. Cette formule coûte entre 48 euros - au moins cher - et 60 euros. Nous partons de Tassin, Bellecour, Gerland, Parilly, Saint-Quentin-Fallavier et Villeurbanne."

"Je pense qu'aujourd'hui les gens ne peuvent plus partir une semaine entière au ski"

Elle poursuit en développant les caractéristiques de la saison touristique : "Les Lyonnais sont au rendez-vous pour le ski. J'ai rarement vu cela mais on est obligé de fermer nos réservations beaucoup plus tôt que d'habitude. Nous sommes à flux tendu puisque dès mardi il faut fermer les réservations du samedi et du dimanche. C'est très rare."

Enfin, elle donne la cheffe d'entreprise explique les raisons d'un tel succès : "Il y a la notoriété de la marque. Nous sommes présents un peu partout. Il y a aussi des raisons conjoncturelles. Je pense qu'aujourd'hui les gens ne peuvent plus partir une semaine entière au ski. Ils décident d'être plutôt sur du court séjour. Aujourd'hui, une semaine de ski coûte au minimum 2000 euros sur les grandes stations comme l'Alpe d'Huez, Méribel, Courchevel. C'est sans doute aussi pour cela que la formule plaît aux gens."

Plus de détails dans la vidéo sur les stations les plus plébiscitées des Lyonnais.

