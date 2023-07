1 500 personnes participent toujours à une rave party dans l’Ain

Depuis le 7 juillet, une rave party est en cours sur la commune de Lompnas, dans l’Ain. Ce mardi 11 juillet, 1 500 personnes sont encore sur place.

Lancée le 7 juillet sur un terrain de la commune de Lompnas, dans l’Ain, une rave party rassemble encore 1 500 personnes ce mardi matin. L’événement serait toutefois en passe de se terminer, "le démontage du système de sonorisation par les participants s’engage progressivement et le flux de départ devrait se poursuivre aujourd’hui", précise la préfecture de l’Ain, qui recommande d’éviter le secteur jusqu’à ce soir.

220 verbalisations

Au plus fort du week-end, l’événement sauvage organisé sur un site classé Zones Naturelles d'Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) a réuni jusqu’à 6 000 personnes, avant que les fêtards ne commencent à quitter les lieux à partir de lundi. En attendant la fin de cette rave party, les secours restent mobilisés sur place pour prendre en charge les fêtards en cas de besoin. Depuis vendredi, le secouristes ont dû porter assistance à 85 personnes, et cinq d’entre elles ont été transportées à l’hôpital.

En parallèle des départs, la gendarmerie continue de procéder à de nombreux contrôles à la sortie du site. À ce stade, 220 verbalisations ont été dressées, soit : "56 conduites sous stupéfiants, 31 usages de stupéfiants, 18 conduites en état d’alcoolémie, 36 fourrières administratives et 80 infractions diverses".