Lancée le 7 juillet sur un terrain de la commune de Lompnas, dans l’Ain, une rave party rassemble encore 5 000 personnes ce lundi matin.

En cours depuis le 7 juillet, la rave party qui se déroule sur la commune de Lompnas, dans l’Ain, ne désemplit pas. Ce lundi 10 juillet, en milieu de matinée, la préfecture du Rhône recensait encore près de 5 000 personnes sur ce site naturel protégé, malgré le départ d’environ 800 personnes depuis dimanche.

Le nombre de participants devrait toutefois commencer à diminuer au fil de la journée selon les autorités locales. Plusieurs points de contrôles ont d’ailleurs été établis par la gendarmerie pour contrôler les personnes quittant le site.

Quatre personnes transportées à l'hôpital

De nombreux secouristes restent mobilisés ce lundi sur place alors que la canicule se poursuit dans le département de l’Ain. Un poste de secours tenu par quatre à six secouristes a été installé sur le lieu de la rave party et des médecins se relaient également sur un second poste de secours installé dans le village de Lompnas. Une trentaine de sapeurs-pompiers sont également mobilisés, notamment pour éviter d’éventuels départs de feu.

Depuis le début de ces festivités sauvages, 60 personnes ont été prises en charge par les secours selon la préfecture de l’Ain, qui précise que quatre participants ont dû être transportés à l’hôpital.