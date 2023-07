Du monde sur les routes pour le week-end du 14 juillet à Lyon

Ce week-end du 14 juillet, la circulation devrait être difficile, voire très difficile, dans le sens des départs comme des arrivées dans la Région Auvergne-Rhône-Alpes a annoncé Bison futé.

À l'occasion de la fête nationale du 14-Juillet, les Français seront nombreux à partir en vacances. Les journées de jeudi et de samedi seront particulièrement bouchées. Bison futé voit orange dans le sens des départs jeudi 13 juillet, et rouge en Île-de-France. Le centre national d'information routière conseille d'éviter l’autoroute A7 entre Lyon et Marseille de 13 à 22h.

Circulation très difficile samedi

Au lendemain du 14 juillet, Bison futé verra même rouge sur les routes samedi 15 juillet dans tout l'Hexagone. Il est recommandé aux Lyonnais d'éviter l’autoroute A7 entre Lyon et Marseille entre 8h et 19h.

Selon les prévisions de Bison futé, la circulation devrait être difficile dans le sens des départs comme des retours sur les routes de France, y compris en Auvergne-Rhône-Alpes, dimanche 16 juillet. Dans le sens des départs de vacances, Bison futé déconseille d'emprunter l’autoroute A7 entre Lyon et Marseille entre 12h et 21h.