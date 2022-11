Lyon : qui sont les nouveaux chefs lauréats du Gault&Millau ?

Nouvelles toques, jeunes talents et grands de demain... le guide gastronomique Gault & Millau dévoile ses lauréats 2023 à Lyon.

Gault & Millau, le célèbre guide gastronomique jaune, fête ses 50 ans cette année. A cette occasion, un grand gala a été organisé au Carreau du Temple, à Paris. Pour 2023, le guide fait ainsi "souffler un véritable vent de fraîcheur" sur la nouvelle promotion avec des talents qui révèlent une "cuisine empreinte de panache, de singularité, le tout servi avec beaucoup de bienveillance et de savoir-faire".

Enzo Buffet (restaurant Paul Bocuse, Collonges-au-Mont d'Or) s'est vu décerner le prix du "Jeune talent en salle de l'année" 2023.

Commentaire de Gault& Millau

"À ses débuts dans la restauration, Enzo Duffet souhaitait être cuisinier. Pourtant, lors d’un stage à La Villa Florentine, à Lyon, le jeune homme prend peu à peu goût au service en salle. En 2018, alors qu’il officie chez Potel et Chabot, il se découvre un réel intérêt pour le métier. "J’ai tellement apprécié le contact avec la clientèle que je ne suis jamais reparti en cuisine." raconte-t-il. Un an plus tard, son envie de retourner dans sa ville natale le mène chez Léon de Lyon sous les ordres de Jack Rouget. La même année, il a l’opportunité d’entrer au restaurant Paul Bocuse et fonce. Seul inconvénient : il sera commis. "J’ai redébuté tout en bas de l’échelle. C’était un challenge mais j’ai soif d’évoluer de faire mes preuves et d’apprendre." Depuis, le Lyonnais est devenu chef de rang au sein de l’établissement et ne se lasse pas."

Christophe Roure (Le Neuvième Art, Lyon 6e) a été récompensé, quant à lui, d'une 4e Toque Gault & Millau, assortie d'une note de 17/20. Il joue dans la même cour que Jean-Luc Rabanel (Le Greenstronome, Arles), Florent Pietravalle (La Mirande, Avignon), Julien Roucheteau (Le Restaurant des Rois - La Réserve de Beaulieu, Beaulieu-sur-Mer), Philippe Etchebest (Maison Nouvelle, Bordeaux), Jean Imbert (Plaza Athénée, Paris) et Yoric Tièche (Le Cap - Hôtel du Cap-Ferrat, Saint-jean-Cap-Ferrat)

