"Le Gault & Millau Tour" pose ses culs de poule à Lyon (vidéo)

Zakari Benkhadra, le directeur général du guide gastronomique Gault & Millau est l'invité de 6 minutes chrono.

Les Halles de Lyon. 800 000 visiteurs par an. 3e site le plus visité de Lyon. Entre 15 et 20 tonnes de marchandises échangées tous les jours. Le temple de la gastronomie lyonnaise, le jardin d’Épicure, le "ventre" de Lyon, comme aimait à répéter Paul Bocuse, dont le nom orne les 13 000 m2 de couloirs gourmands.

C'est ici, dans ce lieu symbole du bien-manger de la ville et de l’excellence de la bonne chair que se tiendra, dimanche 6 mars et lundi 7 mars, le second "Gault & Millau Tour" de l'année 2022, "deux jours de festivités immersives" construites en collaboration avec les Toques blanches lyonnaises.

Dimanche 6 mars, "La Grande Dégustation" aura pour objectif de dénicher les meilleurs produits d'artisans de bouche de la région Auvergne-Rhône-Alpes. L'événement permet "de valoriser un terroir, un territoire et ses hommes et femmes qui, par passion, écrivent chaque jour les plus belles pages de la gastronomie".

Lundi 7 mars, se tiendra la cérémonie des trophées de Gault&Millau qui mettra en lumière les "talents" de la région Auvergne-Rhône-Alpes.